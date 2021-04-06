【網絡安全】亞太企業數據洩露事故激增　報告：管理層低估網絡攻擊威脅

▲ 網絡安全廠商Sophos日前與Tech Research Asia（TRA）合作推出第二期研究報告《亞太及日本區網絡安全的未來》揭示，儘管網絡攻擊數量不斷增加，亞太區企業的網絡安全開支仍停滯不前，成為最大的網絡安全挑戰。

新冠肺炎疫情去年起在全球擴散，企業加速實行數碼轉型和在家工作。同時，黑客網絡攻擊藉著企業數碼轉型而轉趨活躍，企業所面對的網絡威脅急劇上升。網絡安全廠商Sophos日前與Tech Research Asia（TRA）合作推出第二期研究報告《亞太及日本區網絡安全的未來》揭示，儘管網絡攻擊數量不斷增加，亞太區企業的網絡安全開支仍停滯不前，以及管理層持續低估網絡攻擊對企業構成的威脅，成為亞太企業最大的網絡安全挑戰。

【部署AI應用】企業面對三大挑戰 應如何加快落地？

【網絡安全】遙距工作現風險 Palo Alto Networks力阻實時攻擊

當企業數碼化需求加速，數據逐漸成為企業的核心資產。不法份子固然會看準時機行動，促使企業數據洩露事故頻出。Sophos報告提及，接近70％的受訪亞太企業表示，在2020年遭受數據洩露事故，相比起2019年激增36％。其中有24％的企業指數據洩露程度為「非常嚴重」、31%為「嚴重」，且有接近17％的受訪企業每星期遭受50次網絡攻擊。

不過，在網絡攻擊日益頻繁的情況下，仍有企業未有作出足夠的準備，在網絡安全的預算依然維持不變。根據報告，有59％的企業表示其網絡安全預算低於必要水平，仍與2019年的百分比一致。

管理層冷漠態度 成亞太企業最大網絡安全挑戰

TRA首席分析師兼總監Trevor Clarke提及，當網絡安全風險增加，預算理應同時增加，「企業雖然加速了數碼化的進程，但仍繼續面臨結構性的網絡安全問題，包括管理層對網絡安全的冷漠、低預算及欠缺熟練的網絡安全專業人員等，嚴重影響他們應對網絡犯罪分子的能力。」

Sophos全球解決方案工程師Aaron Bugal指出，2020年底爆發的SolarWinds事件，令美國政府機構與企業遭遇有史以來最大的資訊安全威脅，展示出全球供應鏈攻擊案例可帶來非常嚴重的後果。但是次報告卻發現，不少公司管理層認為網絡安全管理容易，網絡安全事故及威脅是言過於實，輕率應對的態度依然盛行。

Clarke強調，無論從科技及文化角度看，網絡安全技術是永無止境，並需要持續關注。他建議企業管理層，應重新思考他們的網絡安全策略，利用人工智能及自動化技術得出有效洞察，找出並攔截具威脅的攻擊，以及教導員工如何處理數據洩露問題。

【數碼轉型】現實世界全面向數碼轉型 料雲端技術今年規模2.4萬億

責任編輯：曾曉汶