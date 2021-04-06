▲ 【Archegos斬倉】瑞信承認斬倉令集團損失約362億元、料首季「見紅」 兩高層被裁

美國對沖基金Archegos Capital斬倉事件持續，瑞信發盈警，預告首季錄得稅前虧損9億瑞郎（約74億港元），當中包括與美國對沖基金倒閉有關的44億瑞郎（約362億港元）虧損。雖然瑞信未有指出對沖基金的名字，但市場相信是Archegos。

瑞信稱，董事會將深入調查有關事件，同時撤換投資銀行主管Brian Chin和風險及合規部門主管Lara Warner。

日資行三菱日聯金融也受牽連，詳見【下一頁】

瑞信行政總裁Thomas Gottstein表示，與對沖基金倒閉造成的重大虧損並不可接受，加上近日出現的供應鏈融資基金問題，這些事件均引起了股東的重大關注，管理層與董事會將致力解決有關問題，並汲取嚴厲的教訓。

受上述事件影響，瑞信將暫停其總值15億瑞郎的股份回購計劃，同時將股息削減三分二，至0.1瑞郎。

圖看Archegos斬倉事件

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Archegos由老虎基金前高層Bill Hwang成立，除瑞信外，多家投行也因Archegos斬倉事件冒受虧損。

多間銀行或損失達468億元，詳見【下一頁】

另外，彭博引述消息人士指，瑞信出售了價值約23億美元（約179.4億港元）與Archegos斬倉事件相關的股票。

報道指，瑞信以大宗交易的方式出售ViacomCBS、唯品會和Farfetch相關的股票，這些股票現價遠低於Archegos爆倉前的水平。

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編輯：陳韻妍