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【樓市現象】嘉湖山莊交投爆旺 本月首5天錄13宗成交 準新婚客睇樓數小時即斥528萬做業主

股樓投資 08:06 2021/04/07

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剛過去的5天復活節長假，市民未能到外地旅遊，不少準買家趁假期於物業市場尋寶。中原地產資深區域營業經理文家輝表示，置業需求強勁，嘉湖山莊延續上月旺勢，啟動換樓鏈，於本月首5日，屋苑已錄得13宗成交，其中2房單位佔4宗，3房單位佔9宗，平均實用呎價報約10,800元。

【樓市現象】買家錯失和富中心3房唔甘心 即追價70萬購另一同類單位，詳見【下一頁
 
文家輝，分行剛促成樂湖居4座高層F室成交，實用面積449平方呎，2房間隔，外望開揚景。業主原叫價550萬元，議價後以528萬元沽出，平均實用呎價11,759元。

【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股，詳見【下一頁

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文家輝指，新買家為同區準新婚客，為結婚做準備，睇樓近半年，眼見近月市況暢旺，睇樓後即時還價，經過2小時議價後，見業主肯減價22萬元，即晚決定入市。

原業主於1998年12月以155萬元買入單位，持貨近22年才轉售，賬面獲利373萬元，單位期內升值2.4倍
 

【筍盤推介】 鐵路沿綫上車之選 2房單位間隔夠大 首期低至50萬，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

成交 物業市場 結婚 復活節 買入 樂湖居 嘉湖山莊
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