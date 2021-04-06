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【樓市現象】首置客鍾情屋苑可養寵物 無睇樓下豪斥逾千萬購Savannah 3房戶

股樓投資 18:03 2021/04/06

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在新盤熱帶動下，二手樓價的成交量亦不俗，有首置客在沒有睇樓的情況下直接入市。

香港置業分行市務經理 (銷售) 莊家豪表示，將軍澳Savannah 3房單位早前買賣成交，買家為區內首置客，以約1,350萬元入市，實用呎價約20,548元，屬市價成交。

【樓市現象】2房減「半球」吸客 年輕首置客以864萬元購奧城．西岸 【下一頁

是次售出單位為Savannah 3B座高層A室，向東望內園及山景，3房間隔，實用面積約657平方呎。莊家豪稱，單位以約1,350萬元放盤，即獲區內客接洽，業主不設議價空間，實用呎價約20,548元。據了解，新業主是首置客，因鍾情單位景觀開揚及屋苑可飼養寵物，在沒有睇樓的情況下決定入市。

【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股 【下一頁

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根據資料顯示，前業主在2016年11月以約953.3萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺逾396.7萬元，物業升值大約40%。據中原物業的網上放盤資訊，Savannah實用面積672平方呎的3房單位，入場費由1,300萬起。

 

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責任編輯：羅浩濂

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