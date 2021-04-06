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【美食節】美食節不能試食　參展10年展商：人流生意均跌一半

商業 16:59 2021/04/06

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德美高發展有限公司負責人曾曉生坦言，疫情下不能試食，影響生意跌一半，要大派禮物才能吸客。（陳靜儀攝）

一連5日的第18屆香港春日美食節今日（6日）結束，有多年參展經驗的展商表示，人流及生意均較上屆跌一半，相信主要受疫情影響，場內不能試食，加上經濟不景，港人消費意慾下降，要靠多送禮物及折扣吸客。

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停試食  少一半客
食品公司德美高發展有限公司已有10年參展經驗，其負責人曾曉生坦言，今屆人流較疏落，尤其是晚上6時後更靜。他估計，美食節一向於12月舉行，不少人未必知道因疫情關係延至4月舉行。

他又指，以往會讓客人試食魚蛋及試飲粟米汁，但疫情下不能試食，影響生意跌一半，「試食完10個有6至7個客人都會買，現在只靠描述，10個客只有2至3個會買。」有見及此，他要大派禮物才能吸客，「賣1個菠蘿38元，還要送果汁、調味醬或麵粉，生意難做。」

農曆年後賣海味  較淡靜
已參展4年的海味店合泰海產貿易有限公司的總經理歐陽先生亦表示，今屆不能試食影響展會氣氛，不少人只逛不買，人均消費只有500至1,000元，較往年跌2成。他直言，經濟環境差，貴價海味首當其衝，平價海味銷售則較好，加上受季節性因素影響，農曆新年後海味生意一般較淡，故是次生意較上屆跌一半。

合泰海產貿易有限公司總經理歐陽先生表示，貴價海味首當其衝，平價海味銷售則較好。（陳靜儀攝）

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記者：朱悅瀅

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