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【樓市現象】2房減「半球」吸客 年輕首置客以864萬元購奧城．西岸

股樓投資 17:51 2021/04/06

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樓齡新，周邊配套齊全的屋苑，一向都受不少買家歡迎。香港置業分行高級聯席董事張仲賢表示，奧城．西岸的2房單位近日錄得成交，單位以約864萬元售出，實用面積呎價約18,742元，屬市價成交。

【全球減排】飲完就丟將成歷史？ 星巴克2025年於韓國停用紙杯 【下一頁

上述售出單位為奧城．西岸中層A室，座向西南，2房間隔，實用面積約461平方呎。單位起初以910萬元放盤，3個月後獲區內客接洽，經議價後減價46萬元，以約864萬元成交，實用呎價約18,742元。承接單位的買家為年輕首置客，心儀物業鄰近奧運站，而且樓齡較新，故拍板入市。

【體育用品】國產球鞋炒高31倍 官媒批評自斷國產品牌升級之路 【下一頁

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根據資料顯示，原業主在2013年2月以約747.8萬元購入單位，是次轉售帳面賺約116.2萬元，物業升值約15.5%。據中原物業的網上放盤資訊，奧城．西岸442平方呎的2房單位，入場費由835萬起。

 

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責任編輯：羅浩濂

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