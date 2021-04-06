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新西蘭與澳洲建立旅遊氣泡 4月19日後免檢疫入境

環球社會熱點 16:49 2021/04/06

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新冠肺炎疫情重創全球經濟，部分疫情受控的國家開始放寬旅客入境措施，以刺激及加快復甦當地旅遊業。新西蘭政府周二（6日）宣布開啟與澳洲旅遊氣泡，於4月19日起放寬澳洲旅客免檢疫入境，旅客無須於指定酒店內接受14日強制隔離。

澳洲兩醫護未打疫苗成缺口 爆發社區感染 【下一頁】

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周二表示，正式與澳洲開啟「跨塔斯曼旅遊氣泡」(Trans-Tasman travel bubble) ，澳洲旅客於4月19日起可以免檢疫入境，兩地航空公司包括新西蘭航空及澳洲航空亦開放接受預訂當日航班。

阿德恩續指，衛生官員相信從澳洲控制疫情理想，開放澳洲旅客入境而傳播疫情風險相對較低，現時屬開展旅遊氣泡的最佳機會。阿德恩表示兩地建立旅遊氣泡將有助振興經濟，她更形容新西蘭及澳洲做法領先世界，亦是新西蘭於新冠肺炎疫情下踏出重要的一步。但阿德恩亦強調旅遊不再是疫情前的形式，旅客需要更周詳考慮旅程，因為一旦再爆發疫情就可能會取消。

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澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，對新西蘭政府作出此決定感到歡迎，透過旅遊氣泡計劃可增加與航空相關行業的就業機會，亦指日後實施更多措施讓國民恢復日常生活。

事實上，現時新西蘭旅客入境澳洲後，都無須隔離檢疫，但新西蘭尚未對澳洲放寬防疫措施，所有澳洲旅客入境後，都需要強制隔離14日。

責任編輯：郭麗明

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