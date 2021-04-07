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歐盟耶倫齊撐拜登 支持訂立全球最低企業稅（第二版）

環球經濟金融 11:23 2021/04/07

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美國總統拜登（Joe Biden）以加稅形式幫助基建刺激經濟方案飽受批評，不少人認為加稅會損害美國經濟。但美國財長耶倫（Janet Yellen）反而支持加稅，更聲言希望訂立全球最低企業稅，為拜登推行加稅乃至基建方案打下強心針。歐盟委員會亦支持訂立全球最低企業稅，但實際稅率仍有待商榷。

（第二版加入歐盟支持訂立全球最低企業稅）

拜登唔理外界反對 堅稱加稅唔損害經濟 【下一頁】

耶倫出席芝加哥市議會討論全球事務時表示，企業稅有利以美國為總部的公司抗衡來自全球的收購及合併，同時亦可穩定政府稅制，為投資重要公共項目及回應危機提供足夠資金，以及讓所有公民公平分擔政府財務開支。

同時，耶倫指過去4年大家對美國從世界舞台退場的效果有目共睹，強調「美國為先」（America first）從來不等於要「美國為孤」（America alone）。耶倫更稱拜登的加稅包含提升最低收入及重新增加國際聯繫，有助減輕國際稅務競爭及解決稅基腐敗問題。

美國3成人已打疫苗 拜登指接種為道義責任 【下一頁】

另外，耶倫表示目前正努力與20國集團成員國達成協議，制訂全球最低企業稅，以避免相互競爭消磨。

歐盟委員會發言人費列（Dan Ferrie）表示，耶倫支持訂立全球最低企業稅有助刺激國際，並希望於今夏達成有共識的全球解決方案。由於歐盟各國與美國目前的企業稅稅率差距不少，歐盟希望透過經濟合作暨發展組織（OECD）的架構，與美國就全球最低企業稅率達成共識。

責任編輯：吳漢培

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