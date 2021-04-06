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【美股大戶】摩通調查大戶造淡對象 邊幾隻熱門美股榜上有名？

股樓投資 16:13 2021/04/06

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摩根大通向80位對冲基金及專門投資者進行調查，指在美國上市的兩家疫苗公司Moderna（MRNA）與Novavax（NVAX）為生物科技股之中主要造淡的對象。

延伸閱讀：盤點標指首季十大升幅榜 三大行業包攬八席 見【下一頁

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Moderna在製作新冠肺炎疫苗之中名列前茅，為第二間在美國獲得緊急使用授權的疫苗，而Novavax的疫苗則仍在等監管部門批准使用。

Novavax及Moderna均為美股散戶愛股，於去年股價升幅分別達到2700%及434%，根據S3 Partners的數據，去年升勢讓睇淡兩間公司股價的投資者分別蝕8.37億美元及21.4億美元。不過，Moderna及Novavax仍然有不少淡倉，分別有21.1億美元及9億美元的股票被造淡。

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撰文 : 謝克迪, CFA

美股 美元 生物科技股 美國 疫苗 新冠肺炎疫情

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