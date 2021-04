王室作家爆料 英女王叫過梅根返娛樂圈拍戲

英國哈里王子與夫人梅根早前接受名嘴奧花雲費專訪,大爆英國王室内幕。英國王室傳記作家莫頓(Andrew Morton)爆料指哈里梅根成婚後,英女王曾經表示梅根如不想履行王室職務,也可重返娛樂圈拍戲。

作家莫頓多年前出版著作《Diana: Her True Story》,揭露已故戴安娜王妃抑鬱秘聞。莫頓於蘋果(Apple)播客節目《Royally Obsesse‪d‬》透露,梅根(Meghan Markle)於婚後也獲英國王室提供較大自由度,包括允許梅根繼續從事演藝行業。

莫頓指英女王曾告訴梅根,如果她婚後不想擔任全職王室成員(not want to embrace royal duties full time),可作為賓客(guest)身份留在王室,並繼續於娛樂圈内發展。

莫頓於節目中表示:

(女王)給予他們隨意去任何地方的機會,他們有一定的自由度。

(The Queen gave them the opportunity to go wherever they please. They were given a degree of latitude.)