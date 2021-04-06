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王室作家爆料 英女王叫過梅根返娛樂圈拍戲

環球社會熱點 14:45 2021/04/06

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英國哈里王子與夫人梅根早前接受名嘴奧花雲費專訪，大爆英國王室内幕。英國王室傳記作家莫頓（Andrew Morton）爆料指哈里梅根成婚後，英女王曾經表示梅根如不想履行王室職務，也可重返娛樂圈拍戲。

【英國王室】哈里梅根專訪後首露面 英女王與士兵有說有笑 【下一頁】

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作家莫頓多年前出版著作《Diana: Her True Story》，揭露已故戴安娜王妃抑鬱秘聞。莫頓於蘋果（Apple）播客節目《Royally Obsesse‪d‬》透露，梅根（Meghan Markle）於婚後也獲英國王室提供較大自由度，包括允許梅根繼續從事演藝行業。

莫頓指英女王曾告訴梅根，如果她婚後不想擔任全職王室成員（not want to embrace royal duties full time），可作為賓客（guest）身份留在王室，並繼續於娛樂圈内發展。

莫頓於節目中表示：

（女王）給予他們隨意去任何地方的機會，他們有一定的自由度。

（The Queen gave them the opportunity to go wherever they please. They were given a degree of latitude.）

莫頓更指王室曾告知哈里（Prince Harry）和梅根，他們可任意選擇想去的國家，並作為英聯邦青年大使前往該國，但莫頓認為哈里梅根並未把握機會仔細考慮。

英國名媛作家爆料 揚言知道邊個王室成員被指歧視梅根 【下一頁】

哈里於接受奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時聲稱，他需要用到母親戴安娜（Princess Diana）的遺產，才足以應付他們一家移居美國的費用。哈里更指有王室成員表示不會支付梅根的保安費用，建議梅根可復出拍戲。

雜誌《US Weekly》引述消息人士指，哈里梅根的專訪播出後，威廉王子對與哈里交談感到不舒服（uncomfortable），憂慮兄弟間的對話會再被媒體曝光。

責任編輯：鄭錦玲

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