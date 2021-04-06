【資金動向】3月新興市場資金淨流入創近一年低位 中國吸其中近九成資金

國際金融協會(Institute of International Finance,IIF)的數據反映，由於美國國債收益率向上，令新興市場股債受壓，3月新興市場股票及債券投資組合的外資，淨流入金額已降至近一年最低水平。

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IIF估計新興市場3月淨流入金額為101億美元，創2020年4月以來最低水平，而2月淨流入金額亦向下調整為234億美元。

中國在期內佔了九成的淨流入金額，股市及債市分別獲38億美元及50億美元流入，而其他新興市場股市僅流入2億美元，債市流入12億美元。

不過，IIF指由於大宗商品價格上漲，加上國際收支仍穩健，預計短期內不會出現如2013年或2018年資金恐慌性流出的情況。

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