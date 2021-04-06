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【WhatsApp新功能】WhatsApp測試新功能　iPhone與Android手機可轉移對話

科技 14:45 2021/04/06

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近日WhatsApp終開始測試一項新功能，允許用戶在iPhone和Android設備之間轉移聊天記錄。

WhatsApp資料的跨系統轉移，因為兩個系統之間的不相容性，令用家無法直接把iPhone上的WhatsApp對話記轉移到Android裝置上的，成為大部分用家相當苦惱的問題。近日WhatsApp終開始測試一項新功能，允許用戶在iPhone和Android設備之間轉移聊天記錄。

【WhatsApp更新】WhatsApp官方宣布　將不支援iOS 10以下iPhone設備

【WhatsApp新功能】WhatsApp擬引進播放速度調整功能　語音訊息可自行調整語速

根據外國科技網站phoneArena報道指，WhatsApp目前正在測試一項新功能，允許用戶在多個設備上使用WhatsApp，而其中一個目的，就是讓用戶在iPhone和Android設備之間轉移切換聊天記錄。不過該功能目前仍處於Beta測試階段，不清楚何時開放予所有用戶。

現時用戶如想將iPhone的WhatsApp聊天記錄轉移到Android設備中，可以透過非官方方法進行，不過有很大可能會導致部分圖像、影片甚至是聊天內容消失。

【WhatsApp新功能】WhatsApp開發「閱後即焚」功能　卻未設阻止截圖技術

責任編輯：曾曉汶

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