拜登唔理外界反對 堅稱加稅唔損害經濟

美國總統拜登的2萬億美元刺激經濟方案提出由稅收資助基建計劃，宣布把企業稅率由21%提高至28%，引來不少反對聲音，認為加稅導致美國公司把生產線外移，削減美國就業機會。拜登周一（5日）為措施辯護，表示不擔心提高企業稅會損害經濟，同時沒有證據指企業會從美國撤走。美國商會卻警告，加稅只會削弱美國競爭力。

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拜登（Joe Biden）於周一回應記者提問時，表示即使把企業稅提高至28%，但都沒有證據證明美國企業會把生產線遷離至其他國家。拜登更表明會将矛頭對準美國《財富》500强中50或51家大型企業，認為這些企業3年來沒有納稅，直指企業是時候需要繳納稅款。面對反對聲音拜登選擇更強硬回應，揚言要盡最大努力推動基建方案，直至能夠與全球競爭。

加稅措施招致部分共和黨及民主黨人批評，通過方案或面對較大阻力。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登願意與兩黨討論如何為方案投資籌措資金，而且指28%的企業稅率亦是自第2次世界大戰以來最低。

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美國最大商業團體美國商會（United States Chamber of Commerce）上月曾警告，大幅增加企業稅相當危險，有可能減緩美國經濟復甦，而且削弱美國在全球的競爭力，堅決反對以加稅援助基建方案。

責任編輯：郭麗明