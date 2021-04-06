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【fb資料外洩】Facebook爆安全危機　如何檢查自己資料有否遭外洩？（附檢查網站）

科技 13:36 2021/04/06

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各位Facebook用戶必然相當憂心自己的資料有否外洩，到底又有哪些工具可以檢查自己資料是否遭外洩？

Facebook（fb）近日爆發資料外洩危機，網絡犯罪情報公司Hudson Rock踢爆在網上發現Facebook 5.33億名用戶的數據資料，當中包括近300萬個香港用戶、3,200萬個美國用戶、1,100萬個英國用戶等。各位Facebook用戶必然相當憂心自己的資料有否外洩，到底又有哪些工具可以檢查自己資料是否遭外洩？

【網絡安全】5.33億Facebook用戶資料外洩　2019年舊數據至今仍在流傳

【Facebook】Facebook推新工具　助用戶管理收發資訊

外國程式設計師Troy Hunt就創建了一個名為「Have I been Pwned」的網站，讓用戶進行檢查。用家只要在該網站，輸入綁定的電子郵件賬號進行查詢，就可以看到自己的資料是否遭外洩。如是遭外洩，該網站就會列明「Oh no — pwned!」，並提出3步驟，提醒用戶加強保安。 除了Facebook，用戶也可以了解到自己是否遭受其它數據洩露事件的影響。

Troy Hunt日前也在Twitter上詢問用家，應否新增手機電話號碼洩露查詢功能，而最後結果發現，超過6成受訪者認為必需新增。

事實上，Facebook發言人早前就在電郵聲明表示，是次在網上流傳的數據，為2019年時已提及外洩的舊數據，早於2019年8月已發現並修復了問題，惟依然無法阻止已洩漏的資料在網上傳播。

【Facebook電纜】Facebook計劃新建兩條海底電纜　連接美國與新加坡、印尼

責任編輯：曾曉汶

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