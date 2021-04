【fb資料外洩】Facebook爆安全危機　如何檢查自己資料有否遭外洩？（附檢查網站）

▲ 各位Facebook用戶必然相當憂心自己的資料有否外洩,到底又有哪些工具可以檢查自己資料是否遭外洩?

Facebook(fb)近日爆發資料外洩危機,網絡犯罪情報公司Hudson Rock踢爆在網上發現Facebook 5.33億名用戶的數據資料,當中包括近300萬個香港用戶、3,200萬個美國用戶、1,100萬個英國用戶等。各位Facebook用戶必然相當憂心自己的資料有否外洩,到底又有哪些工具可以檢查自己資料是否遭外洩?

外國程式設計師Troy Hunt就創建了一個名為「Have I been Pwned」的網站,讓用戶進行檢查。用家只要在該網站,輸入綁定的電子郵件賬號進行查詢,就可以看到自己的資料是否遭外洩。如是遭外洩,該網站就會列明「Oh no — pwned!」,並提出3步驟,提醒用戶加強保安。 除了Facebook,用戶也可以了解到自己是否遭受其它數據洩露事件的影響。

Troy Hunt日前也在Twitter上詢問用家,應否新增手機電話號碼洩露查詢功能,而最後結果發現,超過6成受訪者認為必需新增。

事實上,Facebook發言人早前就在電郵聲明表示,是次在網上流傳的數據,為2019年時已提及外洩的舊數據,早於2019年8月已發現並修復了問題,惟依然無法阻止已洩漏的資料在網上傳播。

