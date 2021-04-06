國務院發布脫貧白皮書 去年底9899萬農村貧困人口全部脫貧 2050年鄉村全面振興

中國國務院新聞辦公室今日（6日）發表《人類減貧的中國實踐白皮書》。白皮書指中國成功脫貧，更在未來的一百年鄉村將全面振興。

白皮書回顧過去100年來脫貧的經過，指貧困地區農村人均可支配收入年均增長11.6%，由2013年的6079元（人民幣）增長到2020年的12588元（人民幣）。2020年底，中國能如期完成新時代脫貧攻堅任務，令9899萬農村貧困人口全部脫貧。

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白皮書也提出，到2035年，中國將基本實現社會主義現代化，鄉村振興取得決定性的進展，農業農村現代化的基本也一一實現。到2050年，中國將全面建成社會主義現代化強國，實現第二個百年奮鬥目標，農村和鄉村可以全面振興，社會全面進步，中國人民能富裕。

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但新成立的國家鄉村振興局承認，脫貧戶和邊緣戶有返貧的風險，未來將會設立5年的過渡期，而政策總體維持不變。

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責任編輯：羅浩濂