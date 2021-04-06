【中國市場】「龍角散」夥華潤三九攻中國市場　目標1萬間門市上架

▲ 「龍角散」為進攻中國市場，將會與華潤三九合作，在旗下的銷售渠道上架。

日本喉糖品牌「龍角散」一直是不少訪日遊客必買的手信，「龍角散」為進攻中國市場，將會與華潤三九合作，在旗下的銷售渠道上架。

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龍角散與華潤三九合作，主力出口其潤喉產品。以往龍角散主要依賴跨境電商銷售，加上新冠肺炎疫情持續，故龍角散希望可拓展中國的銷售業務。

首階段龍角散將會在中國國內1萬間門市銷售，並已開始出口「龍角散DIRECT」。據華潤三九估計，該產品未來3年的銷售額將會高達128億日元（約9.02億港元）。目前該產品在日本每年的銷售額錄51億日元（約3.59億港元），料往後中國的銷售額將會超越日本。

據日經新聞網報道指，由於人口增加等原因，中國的非處方藥市場持續增長，而日本市場卻步入低迷。加上疫情影響，訪日遊客減少，2020年龍角散的銷售額按年下滑25％，跌至約150億日元（約10.57億港元）。

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責任編輯：葉泳珊