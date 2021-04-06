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【體育用品】國產球鞋炒高引官媒批評升級之路 涉事平台即下架暴炒產品

股樓投資 12:45 2021/04/06

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早前多個國際運動品牌包括Nike及adidas因新疆問題，被中國消費者抵制，李寧（02331）及安踏體育（02020）等國產品牌被視為替代品，不過卻引起國產品牌球鞋炒風，一些「限量版」球鞋急升，李寧韋德之道4全明星銀白款原價1499元人民幣，售價炒至48,889元人民幣，為原價的31倍，引起官媒關注。

國產球鞋炒風亂象：

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新華社發表評論，指消費者「用國投資」支持國貨，但如果因為炒鞋令球難愛好者買不到鞋，令消貴者對國產球鞋失去信心，是「竭澤而漁」，自斷國產品牌升級之路。內地炒鞋聚集地、「得物」App已把價格波動過大球鞋的商品下架、同時封禁相關用戶。實際上，炒鞋並不是限於國貨，內地報導指有炒家因新疆問題，早前高價買入的Nike及adidas的球鞋無法轉手賣出，蝕了幾百萬元。

 

 

 

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撰文 : 謝克迪

港股 運動 品牌 產品 運動 新華社 人民幣 中國 李寧（02331） 安踏體育（02020）

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