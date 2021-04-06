【體育用品】國產球鞋炒高引官媒批評升級之路 涉事平台即下架暴炒產品

早前多個國際運動品牌包括Nike及adidas因新疆問題，被中國消費者抵制，李寧（02331）及安踏體育（02020）等國產品牌被視為替代品，不過卻引起國產品牌球鞋炒風，一些「限量版」球鞋急升，李寧韋德之道4全明星銀白款原價1499元人民幣，售價炒至48,889元人民幣，為原價的31倍，引起官媒關注。

國產球鞋炒風亂象：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

新華社發表評論，指消費者「用國投資」支持國貨，但如果因為炒鞋令球難愛好者買不到鞋，令消貴者對國產球鞋失去信心，是「竭澤而漁」，自斷國產品牌升級之路。內地炒鞋聚集地、「得物」App已把價格波動過大球鞋的商品下架、同時封禁相關用戶。實際上，炒鞋並不是限於國貨，內地報導指有炒家因新疆問題，早前高價買入的Nike及adidas的球鞋無法轉手賣出，蝕了幾百萬元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機