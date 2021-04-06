消毒唔一定好？ 美國CDC改防疫清潔指引

新冠肺炎疫苗令民眾認識日常消毒對衛生及健康的重要，眾多公共地方更是每天消毒，確保降低新冠肺炎傳染的可能性。但美國疾病管制與預防中心（CDC）周一（5日）發出最新指引，表示過度消毒未必特別有效對付新冠肺炎病毒，用清水和肥皂清潔物品已經足夠。

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CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）指出，在一般情況下用清水加肥皂清洗物品，已經足夠降低新冠肺炎傳染，不需使用消毒用品。華倫斯基更表示，根據科學研究，經由物品感染病毒的機率較低，因此無需用上消毒用品清潔。

另外，CDC指現時未有證據顯示，目前坊間盛行的另類消毒方法如UV及LED藍光等有效消除新冠肺炎病毒。眾多所謂消毒劑是電子產品專用，而且含有酒精加速變乾，消除新冠肺炎病毒的效用不如宣傳。

毒理學專家克勞斯（David Krause）更表示，霧式或熏蒸式等工業用消毒方法其實弊大於利，特別在通風欠佳的地方。

CDC指消毒用品應該在新冠肺炎感染率高的地方，以及傳染風險較高的場地使用，例如難以洗手的環境或有高危人士使用的場所，而且主要針對經常接觸的物品。

責任編輯：吳漢培