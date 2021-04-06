英國下周解封酒吧健身室 測試疫苗護照

英國的新冠肺炎疫情有緩和趨勢，英國首相約翰遜宣布按原定解封計劃，於下周一（12日）解封酒吧及健身室等場所。英國人未必可如期於夏天出國旅行，但約翰遜指英國將會測試疫苗護照措施。

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約翰遜（Boris Johnson）表示由於新冠疫苗計劃推出成功，確診及住院人數均下跌，約翰遜指政府完全有理由推行第二階段解封。

英格蘭由下周一起可按以下措施進一步解封：

非必要零售業商舖、髮廊等美容場所重開；

酒吧餐廳等戶外招待業恢復營業；

室内休憩場地重開，包括泳池及健身室；

每位安老院院友可獲2名親友探訪；

最多容許30人出席喪禮、15人出席婚禮；

度假屋重開；

境內開放旅遊（同一住戶可以過夜）；

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但約翰遜表示，每周進行一次大規模檢測和疫苗護照或是進一步放寬限制的關鍵。約翰遜同時對開放國外旅行持謹慎態度，並對歐洲地區個案急增感到不安，預料英國於5月17日恢復海外旅行的機會不大。

英國的疫苗護照（Covid status certificates）可證明民眾於過去半年曾接種疫苗、近期的新冠檢測陰性結果、或為擁有新冠抗體的康復者。

約翰遜表示，疫苗護照措施仍處於審核階段，最快也要到5月至6月才會推出。根據英國首相府早前的文件，民眾日後出入酒吧、夜總會、劇院等場所時或要出示疫苗護照。但措施料不使用於乘搭交通工具或出入必要商舖，政府也研究同時推出電子版及實體版本。

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責任編輯：鄭錦玲