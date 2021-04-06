  • 26°C
香港時間 : 2021406日 (二) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國下周解封酒吧健身室 測試疫苗護照

環球社會熱點 12:35 2021/04/06

分享：

英國的新冠肺炎疫情有緩和趨勢，英國首相約翰遜宣布按原定解封計劃，於下周一（12日）解封酒吧及健身室等場所。英國人未必可如期於夏天出國旅行，但約翰遜指英國將會測試疫苗護照措施。

英國女接種阿斯利康後現副作用 全身皮疹兼痛足兩周 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）表示由於新冠疫苗計劃推出成功，確診及住院人數均下跌，約翰遜指政府完全有理由推行第二階段解封。

英格蘭由下周一起可按以下措施進一步解封：

  • 非必要零售業商舖、髮廊等美容場所重開；
  • 酒吧餐廳等戶外招待業恢復營業；
  • 室内休憩場地重開，包括泳池及健身室；
  • 每位安老院院友可獲2名親友探訪；
  • 最多容許30人出席喪禮、15人出席婚禮；
  • 度假屋重開；
  • 境內開放旅遊（同一住戶可以過夜）；

【BNO移民英國】最低生活工資加至時薪95蚊 【下一頁】

但約翰遜表示，每周進行一次大規模檢測和疫苗護照或是進一步放寬限制的關鍵。約翰遜同時對開放國外旅行持謹慎態度，並對歐洲地區個案急增感到不安，預料英國於5月17日恢復海外旅行的機會不大。

英國的疫苗護照（Covid status certificates）可證明民眾於過去半年曾接種疫苗、近期的新冠檢測陰性結果、或為擁有新冠抗體的康復者。

約翰遜表示，疫苗護照措施仍處於審核階段，最快也要到5月至6月才會推出。根據英國首相府早前的文件，民眾日後出入酒吧、夜總會、劇院等場所時或要出示疫苗護照。但措施料不使用於乘搭交通工具或出入必要商舖，政府也研究同時推出電子版及實體版本。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

英國女接種阿斯利康後現副作用 全身皮疹兼痛足兩周
2021/04/01
英國女接種阿斯利康後現副作用 全身皮疹兼痛足兩周
【BNO移民英國】最低生活工資加至時薪95蚊
2021/04/01
【BNO移民英國】最低生活工資加至時薪95蚊
【BNO移民英國】報告：英國係種族平等榜樣
2021/04/01
【BNO移民英國】報告：英國係種族平等榜樣
英國泰晤士河堤築心牆 悼念新冠死者
2021/03/30
英國泰晤士河堤築心牆 悼念新冠死者
英國首階段解封 民眾即去公園開派對
2021/03/30
英國首階段解封 民眾即去公園開派對
傳染病 疫情 約翰遜 英國 英格蘭 酒吧 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

消毒唔一定好？ 美國CDC改防疫清潔指引

下一篇文章

【東京奧運】北韓率先退出 成全球首國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間13:00）
哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會
哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會
【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
【亞裔歧視】加州64歲老婦被刺死 警拘捕23歲女子（第二版）
【亞裔歧視】加州64歲老婦被刺死 警拘捕23歲女子（第二版）
294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開
294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開
LG退出智能手機市場
LG退出智能手機市場