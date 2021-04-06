【基金爆倉】Archegos唔係最後一間？ 知名基金經理預計爆倉陸續有來

基金公司Guggenheim Investments董事長Scott Minerd接受外媒表示，再次發生如同Bill Hwang的Archegos Capital Management事件，只是時間問題，直到「市場出現調整並從系統中消除風險」。

Bill Hwang旗下的Archegos Capital Management「爆倉」，引起金融市場震動，多間華爾街行向Archegos提供槓桿，因後者無力還款而平倉，涉及股票包括ViacomCBS及跟誰學（GSX），野村控股、瑞信集團等已先後公布因其錄得重大損失。

今次事件爭議之處是Bill Hwang以衍生工具大額投資，又無須披露相關信息，美國證券交易委員會已表明對今次事件進行調查。

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