【好想去旅行】Booking.com母企：旅遊價格開始攀升　料「疫苗護照」令旅遊更安全

▲ Glenn Fogel提到，不明白為何有些人反對推行「疫苗護照」。

全球各地陸續開始讓民眾接種新冠疫苗，被視為是漫長疫情中的曙光。冰封多時的旅遊業期望重啟，Booking.com母企Booking Holdings認為，「疫苗護照」可令重啟旅遊更安全。

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Booking Holdings旗下擁有多個旅遊服務相關品牌，包括Booking.com、Kayak及 Agoda等。該企行政總裁Glenn Fogel接受外國傳媒訪問時提到，不明白為何有些人反對推行「疫苗護照」。

美國總統拜登計劃設立系統，證明個人的疫苗接種情況，更容易分辨不同人士的染疫風險。縱然有部分航空公司已表態支持，但仍有民眾擔心個人私隱、科學理據、公平性等問題。

Glenn Fogel認為，旅遊業在疫情期間受嚴重衝擊，行業需要各項措施令人們可以再次旅遊，而疫苗必定是安全。為刺激預訂，Booking Holdings亦向每名旅客提供50美元優惠，只要旅遊在今年5月前預訂今年內的行程，希望可帶動暑期旅遊檔期。

Glenn Fogel又透露，留意到近期的旅遊價格開始上升，反映需求開始復甦。不過他相信短期不會出現大規模的跨國旅遊，因大部分旅客都希望先在短距離內旅遊，感覺安全後才開始長線行程。

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責任編輯：葉泳珊