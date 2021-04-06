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【LG退出】LG智能手機時代結束　外媒評4大失敗原因

科技 11:27 2021/04/06

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曾經一度成為手機霸主的南韓品牌LG，日前終正式宣布退出手機市場。

曾經一度成為手機霸主的南韓品牌LG，日前終正式宣布退出手機市場。到底曾推出多個經典機款、以及曾成為全球第3大智能電話製造商的LG，為何會步入歷史？外國媒體Android Authority就拆解LG 4大失敗原因。

【LG退出】LG退出智能電話市場 　一代巨企黯然離場

【LG退出】LG退出電話市場　3700員工大規模人事調動

Android Authority指出，LG的軟件更新緩慢，大部分新機都無搭載新版本Android，就連安全更新都比其他品牌慢上一拍，令許多消費者卻步。其次是雖然LG過往在業界曾首創多項新技術，不過多部手機卻慘遭批評，例如G5的模組化電池，就被用家批評續航力差，甚至出現壞機問題，最終無法順利吸引市場青睞，後續手機G6也未繼續發展模組化設計。

此外，LG雖然在2016年推出V10時就在主流市場瞄準攝影領域，甚至在2016年的G5引進「超廣角」鏡頭，領先其他對手。不過LG卻未有堅持自己的優勢與特色，最終被競爭對手追趕。

而回望LG 2020年的產品線，Android Authority表示LG的旗艦手機V60缺少 「高刷新率」、「長焦距鏡頭」等主流規格，實在難與市場上的iPhone及三星手機競爭。雖然LG推出雙屏幕旋轉手機Wing設計特別，但規格比起同價位的中階手機Velvet及OnePlus等，卻相較失色。

總括而言，LG過往推出的手機設計思維，通常都是以創新作主打，但卻無法形成市場規模，也無法迎合市場需求，終究無法順利在市場生存、無法在市場銷售獲得實質成果。

【南韓5G不似預期】5G連網不順暢、服務差　南韓用戶提集體訴訟

責任編輯：曾曉汶

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