【東京奧運】北韓突然退出 疑與被制裁有關（第二版）

日本東京奧運將於今年夏天舉行，日本政府正採取各項防疫措施確保希望能如期舉行。然而，已有國家率先宣布因新冠肺炎疫情而退出參加東京奧運。北韓宣布因應新冠肺炎疫情形勢，北韓奧委會於上月底作出決定，不參加東京奧運會，以保護運動員免受新冠肺炎疫情影響。東京奧委會對北韓決定表示震驚，十分意外。另外，日本周二（6日）宣布延長對北韓的制裁，外界估計北韓選擇同日宣布退出有關。

（第二版加入東京奧委會及日本政府反應和日本制裁北韓）

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韓聯社引述《朝鮮體育網》 指出，北韓奧委會於上月25日舉行視像會議，經一眾委員商討後，最終決定不參加東京奧運，以保護運動員不受新冠肺炎疫情影響。北韓亦成為首個國家宣布因新冠病毒而退出參加東京奧運。

東京奧委會有關人士得悉消息後表示完全不知情，而且非常震驚及意外，同時亦擔憂對新冠肺炎疫情的憂慮，會成為其他國家選擇退出的原因。日本政府亦表示正了解事件。由於周二日本宣布延長對北韓的單邊制裁，北韓在同日宣布退出的動機惹來猜疑。

南韓總統文在寅於上月獨立運動102週年紀念活動曾表示，東京奧運或將成為北韓與美國、南韓及日本對話契機，但現時北韓突然宣佈退出參加，南北韓展開對話的機會亦落空。

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東京奧運原定於去年夏天舉行，但新冠肺炎疫情肆虐全球，加拿大及澳洲宣布退出，逼使日本把東京奧運延至今年舉行。

責任編輯：郭麗明