普京改憲法 可做俄羅斯總統到2036年

俄羅斯總統普京當地周一（5日）簽署法案，允許普京在今屆任期結束後，仍可再競選兩屆俄羅斯總統。因此，現年68歲的普京於修改法例後，有機會可繼續任職俄羅斯總統至2036年，代表普京的掌權年期有望超越史太林。

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俄羅斯去年發起公投，有78%的選民支持修憲讓普京（Vladimir Putin）的總統任期計算歸零，可合法繼續掌權兩屆。俄羅斯下議院上周通過法案，普京周一簽署法案，允許他可以在2024年總統任期屆滿後，再參選兩屆俄羅斯總統選舉。

俄羅斯總統每屆任期為6年，因此如普京接下來兩屆均參選並勝出，就可任俄羅斯總統至2036年。普京有望做俄羅斯總統至83歲，而且如普京執政至2036年，他的執政年期將會超越執政29年的已故蘇聯領袖史太林（Joseph Stalin）。

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俄羅斯前總統葉利欽（Boris Yeltsin）突然宣布辭職後，普京自2000年起接任俄羅斯總統。但俄羅斯憲法規定，同一人只可以連任總統一屆，如換屆後再參選就可重新計算。

普京受憲法限制，於2008年至2012年期間改任俄羅斯總理。普京親信梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）出任俄羅斯總統，但普京當時仍被外界視為實際掌權者。普京直至2012年重新擔任俄羅斯總統，其後更修憲將每屆總統任期由4年增加至6年，當時也曾被指有意終身掌權。

責任編輯：鄭錦玲