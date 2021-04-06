【綫上教育】內地保學生睡眠限制補習時間 綫上教育中概股在美國齊跌

中國教育部上周五（2日）公布，為保立中小學生有充足睡眠時間，不單限制遊戲商不得於晚上10時到早上8時向未成年人提供遊戲服務，而且要求學校不得提供過量功課，中小學校在校內要基本完成全部或大部分書面作業，而校外培訓機構（即補習社）培訓時間需於冒上8時30分結束。

有關政策壓縮在綫教育的可供補習的時間，因此在美國上市的在綫教育股均維持弱勢，跟誰學（GSX）跌超過一成，有道（DAO）跌6%，好未來（TAL）跌2.7%，新東方（EDU）跌1.5%。預計在港上市的新東方 （09901） 及旗下的新東方在綫 （01797） 明日（7日）股價均有壓力。

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