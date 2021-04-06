耶倫承諾恢復多邊合作 提議訂立全球最低企業稅率

美國財長耶倫（Janet Yellen）周一（5日）表示，正與20國集團(G20)國家合作，希望能就全球最低企業稅率達成一致，結束長達30年的企業稅惡性競爭。與此同時，她承諾恢復美國在多邊合作中的領導地位並加強全球經濟，促進美國利益。

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在芝加哥全球事務委員會主辦的線上活動上耶倫指，現時拜登政府所提出的設定全球最低企業稅率的提議可能有助於結束“長達30年的企業稅逐底競爭”。全球最低稅率是美國總統拜登2.3萬億美元基建計劃的重要支柱。計劃呼籲將美國企業稅率提高到28%，同時取消部分與海外利潤相關的抵扣。

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耶倫首次以財長身份參加國際貨幣基金(IMF)和世界銀行本周召開的春季會議，在之前的講話中，她曾暗示美國將在氣候變化、人權和稅基侵蝕等問題上加強參與。她亦指將在會議中討論有關氣候變化所帶來的問題，改善貧窮國家獲得新冠疫苗的機會，以及推動各國採取更多行動，支持全球從新冠肺炎中復甦。

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責任編輯：羅浩濂