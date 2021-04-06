【中國內需】中國清明長假旺丁未旺財 旅遊消費返回疫情前水平仍有距離？

中國在今年農曆新年鼓勵國民就地過年，而隨著疫情受控，清明假期成為春節後首個長假，市場均觀望「後疫情」的消費能力，而清明期間旅遊、餐飲及旅遊等消費均有所反彈。

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根據文化及旅遊部數據中心計算，清明節假期全國國內旅遊人數達到1.02億人次，按年增144.6%，恢復至疫情前2019年同期的94.5%，而國內旅遊收入達到271.68億元（人民幣，下同），按年增228.9%，為疫情前的56.7%。至於網上消費方面，網聯結算平台在清明假期前兩日處理了1.72萬億元，按年增48.9%，銀網網絡交易金額達到5,858億元，按年增3.9%。

從上述數據見，雖然國內旅遊市場正在復甦，但由於仍然主要以短途為主，加上商家提供折扣，消費反彈仍然未返回疫情前，而文旅部亦預期旅遊消費完全恢復需要時間。

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