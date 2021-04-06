【美股焦點】蘋果Tim Cook開咪講幾時退休？　自動駕駛似機械人　造車一直研究但無下文

▲ 蘋果Tim Cook指出，自動駕駛汽車在很多方面就像是一個機械人

蘋果（AAPL）CEO庫克（Tim Cook）在一個podcast訪問中開咪，講蘋果造車、講退休、講與Epic Games的訴訟、App Store剷走Parler、國會山莊遭攻擊事件、投票、數據私隱、Apple TV+等。Tim Cook指出，「自動駕駛是一項核心技術，若你抽離一下看，自動駕駛汽車在很多方面就像是一個機械人，在自動駕駛方面，有很多東西可以做，大家可以拭目以待。」他續指，對於造車，在內部已進行了很多調查，有很多是沒有結果的，但我並不說不會有結果。當被問及蘋果會否造車或涉及造車技術時，Tim Cook則不予置評。

Tim Cook指，我們都喜歡將硬件、軟件及服務結合，以產生奇迹，並因而擁有相關的初始技術。

對於Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）曾表示將公司出售給蘋果，但Tim Cook拒絕接見，Tim Cook表示，他非常尊敬馬斯克，以及佩服他一手所創立Tesla的成就，但從來無與他接觸，他認為Tesla最令人難以置信的地方，不只是在行業建立領先優勢，而是領先優勢將會維持一段很長時間。

另外，Tim Cook現年60歲，已在蘋果工作23年，接任喬布斯任CEO亦近10年，他表示，現時感覺良好，未打算退休，再過10年是一段很長的時間，但可能未必會超過10年。離開後有什麼計劃？他指，他太愛這家公司了，難以想像沒有它的生活，有如跑步一直跑得很快，直到不跑了，到時才會真正想一下步。

至於與騰訊有份投資的Epic Games之爭拗，Tim Cook指，這是要遵守App Store的規則和指引，Epic已跟從App Store守則多年，但突然不想跟從守則，他們在通過應用程式審查後，才對應用程式修改，這是欺騙行為，要告上法庭，申訴APP Store的私隱及安全政策，並將此案充滿信心。

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記者：譚志偉