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【美股開市】道指標指齊破頂　納指跌0.5%　美PPI通脹大升美債息抽升（不斷更新）

股市 21:38 2021/04/09

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美國3月PPI通脹數據遠超預期，達4.2%，雖然美國聯儲局主席鮑威爾承諾持續為經濟提供支持，維持寬鬆政策，其一往無前的寬鬆取態，未令市場安心，美國10年期債息升至1.685厘，納指下跌。

數據 預測 現值 前值
美國3月PPI（按月） 0.5% 1.0% 0.5%
美國3月PPI（按年） 3.8% 4.2% 2.8%

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

鮑威爾：接種進度參差拖慢復甦 幣策續撑經濟

即市走勢︰

【21：37】道指升逾百點創新高，高見33622點，標指亦破頂，高見4100點。納指受壓，跌0.5%。

【21：30】美股開市，道指高開70點，報33570點；納指跌0.3%，報13787點；標指升0.01%，報4096點，續創新高。

【21：24】美國10年期債息升至1.685厘，納指期貨下跌0.7%

【18：51】道指期貨升70點，納指期貨跌0.07%，標指期貨升4點。

【12：20】道指期貨升14點，報33404點；標指期貨升5點，報4094點；納指期貨升47點或0.4%，報13795點。

【09：00】【李嘉誠有份】Impossible Foods據報準備在未來一年上市　估值或達100億美元

【08：10】【Archegos斬倉】瑞信在Archegos斬倉事件損失慘重　據報正收緊對沖基金融資條款

【07：30】儲局主席鮑威爾承諾持續為經濟提供支持，利好股市。道指收報33503點，升57點；標指收報4097點，升17點；納指收報13829點，升140點。

 

=====以下4月8日（周四）股市=====

聯儲局發表上月議息會議紀要，儲局指有必要繼續維持量寬措施，加上首次申領失業救濟人數超預期，數據欠佳帶動債息偏軟，科技股炒起。美股三大指數上漲，道指收市升57點，收報33503點，標指升0.4%，收報4097點，納指升1%，收報13829點。

美國聯儲局主席鮑威爾在國際貨幣基金會（IMF）春季視頻會議上表示，全球疫苗接種不均衡是經濟復甦風險。他指儲局將密切關注通脹預期，預計不會出現持續的通脹，又指儲局有應對通脹的工具。

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港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美國加稅】耶倫：美國擬讓2萬億美元公司海外利潤回流

拜登：願意聽取公司稅率低於28%的建議

即市走勢︰

【04：00】道指收市升57點，收報33503點，標指升0.4%，收報4097點，納指升1%，收報13829點。

【02：32】紐約5月原油期貨收跌0.17美元，跌幅0.28%，報59.60美元。 

【02：05】美10年期債息跌穿1.63厘， 暫跌逾4個基點，報1.6298厘， 納指維持122點或0.9%升幅， 美滙指數險守92， 暫跌0.4%， 報92.05

【01：50】道指跌4點， 納指升幅略收窄至109點， 標指升14點

【01：43】紐約 6月黃金期貨收漲將近1.0%，報1758.20美元，創2月份後期以來收盤新高。

【00：16】道指升7點， 納指升幅擴大至0.9%， 暫升129點，報13818點， 標指升10點， 報4090點， 美10年期債息跌逾4基點， 報1.6333， 美滙指數跌0.4%， 報92.13

【23：37】道指跌6點，納指續升0.8%。

【22：01】中概股普遍向好，富途控股（美：FUTU）升2.8%，報148美元；拼多多（美：PDD）和貝殼（美：BEKE）升約1.6%。

【21：59】小鵬汽車（美：XPEV）公布，與武漢達成合作，建設智能電動汽車工廠，工廠佔地73.3萬平方米，年產可達10萬架汽車。小鵬股價升逾3%，現報35.16美元。蔚來（美：NIO）及理想汽車（LI）現升約3.3%及1.5%。

【21：33】美股開市向好，標指早段升13點，報4093點，再創即市新高；納指升123點，報13812點；道指要跌24點，現報33421點。蘋果、微軟、亞馬遜、Google全升逾1%。

【12：12】道指期貨升57點，報33385點；標指期貨升17點，報4087點；納指期貨升97點或0.7%，報13702點。

【10：30】【Archegos斬倉】瑞信承認斬倉令集團損失約362億元、料首季「見紅」　兩高層裁走、CEO面對眾怒質詢

【08：40】Twitter據報曾考慮以40億美元收購Clubhouse　商討已中止

【07：30】聯儲局發表上月議息會議紀要，官員們認為美經濟前景好轉，但距離取得實質進展仍需要一段時間，儲局有必要繼續維持量寬措施。投資者預期寬鬆貨幣政策持續，加上拜登政府推進2萬億美元基建計劃，美股高位拉鋸，道指收報33446點，升16點；標指收報4079點，升6點；納指收報13688點，跌9點。

 

=====以下4月7日（周三）股市=====

市場觀望即將展開的季度業績，美股周三變動不大，道指收報33446點，升16點，標指收報4079點，升0.2%，納指收報13688點，跌0.01%。摩根大通行政總裁謝美．戴文（Jamie Dimon）周三表示，隨着疫苗接種，政府巨大赤字支出，更多的量化寬鬆，新的潛在基礎設施法案，儲蓄過剩等，美國經濟可能在2023年前保持繁榮，他又指股市估值相當高，但認為目前水平「合理」。

美國財政部披露拜登的稅收政策計劃，財長耶倫預計，潛在的稅收計劃將在未來10年，讓企業大約2萬億美元海外利潤回流美國。並建議對美國企業稅收制度進行重大改革，包括為數十家不繳納美國企業稅的公司制定最低稅率，並加強審計和稅法的執行。

本港時間周四凌晨2時，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）公佈3月貨幣政策會議紀要。紀要指出，聯儲局官員們認為，美國經濟取得實質性進展還需要一段時間，經濟和就業遠低於預期水平，儲局有必要繼續維持量寬措施。美股三大指數齊轉升。美10年債息回落至1.65厘上方。

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焦點新聞︰

【福布斯富豪榜】亞馬遜貝索斯連續4年膺全球首富　Tesla馬斯克身家去年增逾5倍（第二版）

即市走勢︰

【04：00】道指收報33446點，升16點，標指收報4079點，升0.2%，納指收報13688點，跌0.01%。

【03：00】美股個別發展， 道指高位稍見整個， 暫跌22點或0.1%， 報33407點； 納指及標指同升5點； 美滙指數升0.1%報92.43， 貼近全日高位； 美10年期債息跌逾3個基點， 報1.6526厘， 盤中即市高位見1.6702厘

【02：32】紐約5月原油期貨收漲0.44美元，漲幅0.74%，報59.77美元。倫敦布蘭特6月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.67%，報63.16美元。

【02：12】聯儲局發表上月議息會議紀要，官員們認為，美國經濟取得實質性進展還需要一段時間，新冠疫情繼續帶來風險，仍需寬鬆政策支持。美股三大指數全部轉升，道指升3點， 報33433點；納指升21點 ， 報13720點；標指升2點，報4076點

【01：41】紐約 6月黃金期貨收跌約0.1%，報1741.60美元。

【01：00】美國聯儲局將於凌晨2時公布上月會議紀錄，道指早段曾升91點，即市高位觸及33521點；道指跌8點，報33422點

【00：05】美股三大指數悉數轉掉，道指跌32點或0.1%，報33397點，納指跌4點， 報13693點，標指跌1點，報4072點， 美10年期債息跌近2個基點，報1.6367厘， 此前美國財政部披露拜登的稅收政策計劃

【22：34】納指升幅擴大至22點或0.2%，現報13721點。大型科網股轉升，蘋果及微軟升逾0.6%，亞馬遜及Facebook升逾1%。

【21：33】美股開市偏軟，道指早段升逾40點或0.1%，標指升3點或0.1%，納指跌25點或0.2%。亞馬遜及Facebook早段升約0.5%，Tesla跌逾1%。中概股普遍急挫，拼多多、嗶哩嗶哩跌逾4%及逾5%。

【21：04】美國貿易赤字達711億美元，超預期，創新高。道指期貨跌55點，納指期貨跌0.2%

【12：12】道指期貨升38點，報33353點；標指期貨升1點，報4065點；納指期貨跌7點或近0.1%，報13563點。

【11：50】外電引述消息指，摩根士丹利於Archegos爆煲前夕，將與Archegos相關、總值50億美元的股票售予部分小型對沖基金，成功避開一劫。

【Archegos斬倉】大摩在Archegos斬倉事件中避過一劫　全因比高盛更先掟貨

【Archegos斬倉】摩通：瑞信或因Greensill和Archegos損失逾678億

【11：00】Coinshares：首季虛擬貨幣資金流入351億元　比特幣最獲青睞

【09：35】「股神」巴菲特拍檔芒格押注阿里巴巴　上季斥近3億元建倉

【08：10】CVC據報提議以逾200億美元將東芝私有化

【07：30】UTime手機係咩牌子？IPO赴美首日升9倍　半年賺600萬人民幣

【07：30】國際貨幣基金組織（IMF）上調今年全球經濟增長預測，惟市場觀望即將展開的季度業績，道指回吐，標指再破頂後倒跌。道指收市跌96點，報33430點。標指微跌0.1%，收報4073點，終止3連升。納指回吐0.1%，收報13698點。

 

=====以下4月6日（周二）股市=====

美股周一大升後，道指及標普500指數周二早段續創新高，美國10年期債息稍跌至1.7厘以下，道指收市跌96點，收報33430點，標指跌0.1%，收報4073點，納指跌0.1%，收報13698點。美國據報考慮不參加北京2022年冬季奧運會。

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【04：00】道指收市跌96點，收報33430點，標指跌0.1%，收報4073點，納指跌0.1%，收報13698點。

【02：52】三大指數漲跌不一 ， 道指跌66點或0.2%，報33460點；納指升28點， 報13734點；標指跌不足1點。美10年期債息跌逾4個基點，報1.656點，即市曾升見1.7146厘

【02：31】紐約5月原油期貨收跌2.12美元，跌幅3.45%，報59.33美元。倫敦布蘭特6月原油期貨收跌2.12美元，跌幅3.27%，報62.74美元。

【01：44】紐約 6月黃金期貨周二收漲0.8%，報1743.00美元；道指跌49點， 納指升15點，標指跌4點

【00：12】道指跌20點或0.1%，報33506點；納指升57點或0.4%，報13763點；標指升7點，報4085點

【22：39】道指跌幅收窄至個位數，納指及標指倒升0.1%。

【22：15】Roth Capital高級研究分析師Craig Irwin認為，Tesla（美：TSLA）只值150美元，較Tesla周一收市價低近八成。Craig Irwin解釋，Tesla只是美國及歐洲汽車市場的一個「小型參與者（minor player）」，但其估值卻高達6600億美元。

焦點新聞：【Tesla股價】分析師指Tesla只值150美元　「一個小參與者估值卻等於歐美汽車市場總和」

【21：37】國際貨幣基金組織（IMF）預計，今年全球經濟增長6%，高於1月時預計的增長5.5%。IMF並調高美國今年經濟增長預測至6.4%，1月時估計增長5.1%。

【21：33】道指創新高後回軟跌80點，報33446點，納指及標指跌0.1%。

焦點新聞：【Archegos斬倉】「末日博士」魯賓尼：美債息年內料升越2厘　未來或出現更多Archegos事件

焦點新聞：【Archegos斬倉】瑞信承認斬倉令集團損失約362億元、料首季「見紅」　兩高層被裁

【19：43】納指期貨跌0.2%，報13551點；標指跌0.2%，報4060點。

=====以下4月5日（周一）股市=====

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  收市報 變幅
道指 33,527 +1.1%
標指 4,077 +1.4%
納指 13,705 +1.7%
Tesla 691.05 +4.4%
蘋果 125.90 +2.4%
微軟 249.07 +2.8%
facebook 308.91 +3.4%

Cathie Wood基金表現：

ARK Innovation ETF 121.94 +0.9%
ARK Genomic Revolution ETF 90.75 +1.4%
ARK Next Generation Internet ETF 150.60 +0.4%
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 86.20 +1.4%
Ark Fintech Innovation ETF 52.81 +0.4%

記者：譚志偉

美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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