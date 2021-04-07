【美股市況】Tesla只值150美元？紐約期金升0.8%　道指跌納指升

美股周一大升，道指及標普500指數創新高，Facebook、Google、微軟亦創新高。經過周一大升後，美股期貨周二於歐洲時段偏軟，道指期貨跌37點，報33378點。

【01：44】紐約 6月黃金期貨周二收漲0.8%，報1743.00美元；道指跌49點, 納指升15點，標指跌4點

【00：12】道指跌20點或0.1%，報33506點；納指升57點或0.4%，報13763點；標指升7點，報4085點

【22：39】道指跌幅收窄至個位數，納指及標指倒升0.1%。

【22：15】Roth Capital高級研究分析師Craig Irwin認為，Tesla（美：TSLA）只值150美元，較Tesla周一收市價低近八成。Craig Irwin解釋，Tesla只是美國及歐洲汽車市場的一個「小型參與者（minor player）」，但其估值卻高達6600億美元。

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【21：37】國際貨幣基金組織（IMF）預計，今年全球經濟增長6%，高於1月時預計的增長5.5%。IMF並調高美國今年經濟增長預測至6.4%，1月時估計增長5.1%。

【21：33】道指創新高後回軟跌80點，報33446點，納指及標指跌0.1%。

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【19：43】納指期貨跌0.2%，報13551點；標指跌0.2%，報4060點。

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收市報 變幅 道指 33,527 +1.1% 標指 4,077 +1.4% 納指 13,705 +1.7% Tesla 691.05 +4.4% 蘋果 125.90 +2.4% 微軟 249.07 +2.8% facebook 308.91 +3.4%

Cathie Wood基金表現：

ARK Innovation ETF 121.94 +0.9% ARK Genomic Revolution ETF 90.75 +1.4% ARK Next Generation Internet ETF 150.60 +0.4% ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 86.20 +1.4% Ark Fintech Innovation ETF 52.81 +0.4%

記者：譚志偉