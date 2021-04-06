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【美股市況】Tesla只值150美元？納指及標指倒升　道指跌幅收窄

股市 22:39 2021/04/06

分享：

美股周一大升，道指及標普500指數創新高，Facebook、Google、微軟亦創新高。經過周一大升後，美股期貨周二於歐洲時段偏軟，道指期貨跌37點，報33378點。

【00：12】道指跌20點或0.1%，報33506點；納指升57點或0.4%，報13763點；標指升7點，報4085點

【22：39】道指跌幅收窄至個位數，納指及標指倒升0.1%。

【22：15】Roth Capital高級研究分析師Craig Irwin認為，Tesla（美：TSLA）只值150美元，較Tesla周一收市價低近八成。Craig Irwin解釋，Tesla只是美國及歐洲汽車市場的一個「小型參與者（minor player）」，但其估值卻高達6600億美元。

焦點新聞：【Tesla股價】分析師指Tesla只值150美元　「一個小參與者估值卻等於歐美汽車市場總和」

【21：37】國際貨幣基金組織（IMF）預計，今年全球經濟增長6%，高於1月時預計的增長5.5%。IMF並調高美國今年經濟增長預測至6.4%，1月時估計增長5.1%。

【21：33】道指創新高後回軟跌80點，報33446點，納指及標指跌0.1%。

焦點新聞：【Archegos斬倉】「末日博士」魯賓尼：美債息年內料升越2厘　未來或出現更多Archegos事件

焦點新聞：【Archegos斬倉】瑞信承認斬倉令集團損失約362億元、料首季「見紅」　兩高層被裁

【19：43】納指期貨跌0.2%，報13551點；標指跌0.2%，報4060點。

即睇美股收市：

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    +2
  收市報 變幅
道指 33,527 +1.1%
標指 4,077 +1.4%
納指 13,705 +1.7%
Tesla 691.05 +4.4%
蘋果 125.90 +2.4%
微軟 249.07 +2.8%
facebook 308.91 +3.4%

Cathie Wood基金表現：

ARK Innovation ETF 121.94 +0.9%
ARK Genomic Revolution ETF 90.75 +1.4%
ARK Next Generation Internet ETF 150.60 +0.4%
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 86.20 +1.4%
Ark Fintech Innovation ETF 52.81 +0.4%

記者：譚志偉

美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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