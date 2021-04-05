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【美股焦點】復活節假日後復市 美股三大指數上升

股樓投資 23:51 2021/04/05

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美股在復活節假後復市，美股三大指數全綫上升，道瓊斯工業平均指數升389.22點或1.17%，報33,543點；標普500指數升57點或1.45%，報4,078點；納斯達克指數升196點或1.45%，報13,675點。美股汽車股盤中上揚，Tesla升5.8%、通用汽車升4.1%，福特汽車升3.1%。

【美股分析】標指首次超越4000點 分析師援引百年數據 加稅仍未反映於股市

美國聯儲局周三（7日）公布3月貨幣政策會議紀錄，市場關注局方對經濟復甦進度以及未來貨幣政策的看法。局方在上個月的會議紀錄中，聯儲局宣布維持利率不變，又指在2023年前不會加息，惟當局大幅調高經濟增長預期，但同時表示經濟前景有所改善，通脹率有所上升。

拜登（Joe Biden）政府上周宣布上調企業稅，市場關注加稅對企業盈利的影響，美國財長耶倫（Janet Yellen）呼籲全球最低稅率，結束減稅競爭。

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撰文 : 林展鋒

經濟 美股 加息 耶倫 拜登 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 指數 通脹 復活節

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