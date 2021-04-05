  • 22°C
香港時間 : 2021405日 (一) 22:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

梁實軒被新加坡總理控誹謗 成功眾籌13萬坡元繳付罰款

環球政經 21:19 2021/04/05

分享：

新加坡網誌作家梁實軒早前被表示新加坡總理李顯龍控告誹謗，他表示已通過社交媒體眾籌了13.3萬坡元（約76.8萬港元），以支付罰款。

 

梁實軒在Facebook上分享在線新聞文章後，便起訴了財務顧問梁世賢（Leong Sze Hian），該文章將總理與馬來西亞國家基金1MDB的財務醜聞聯繫在一起。

【晶片市場】晶片短缺問題持續幾耐？ 全球第三大晶圓代工廠預計起碼到2022年：【下一頁

梁實軒於2018年在Facebook轉載一則關於李顯龍涉及「一馬發展」（1MDB）貪污案，梁應政府要求在分享後的三天內刪除了帖子，惟亦遭李顯龍控告誹謗。

【美股焦點】Wedbush上調Tesla目標價至1000美元　長期牛市情景予1300美元目標價：【下一頁

李顯龍的代表律師指，報導是「虛假和毫無根據的」。

 

梁周日（4日）在facebook表示「已經完成，全部已付。」，為全數繳付罰款感到高興和感恩。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗

醜聞 新加坡元 Facebook 誹謗 貪污

上一篇文章

【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】究竟人揀屋?還是屋揀人 ?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
泰國擬於10月開放5地　已接種疫苗旅客無須隔離
泰國擬於10月開放5地　已接種疫苗旅客無須隔離
十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！
十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！