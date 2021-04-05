梁實軒被新加坡總理控誹謗 成功眾籌13萬坡元繳付罰款

新加坡網誌作家梁實軒早前被表示新加坡總理李顯龍控告誹謗，他表示已通過社交媒體眾籌了13.3萬坡元（約76.8萬港元），以支付罰款。

梁實軒在Facebook上分享在線新聞文章後，便起訴了財務顧問梁世賢（Leong Sze Hian），該文章將總理與馬來西亞國家基金1MDB的財務醜聞聯繫在一起。

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梁實軒於2018年在Facebook轉載一則關於李顯龍涉及「一馬發展」（1MDB）貪污案，梁應政府要求在分享後的三天內刪除了帖子，惟亦遭李顯龍控告誹謗。

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李顯龍的代表律師指，報導是「虛假和毫無根據的」。

梁周日（4日）在facebook表示「已經完成，全部已付。」，為全數繳付罰款感到高興和感恩。

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責任編輯：梁翠麗