【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股

北水稍退，令港股首季表現予人虎頭蛇尾的感覺。然而假期前夕最後一個交易日，一眾新經濟股突然絕地反擊，齊現似樣反彈。因此展望次季，除繼續期望恒指重上30000點水平，亦仍值得憧憬北水回流這些盈利前景依然樂觀的股份。近期的負面消息，例如反壟斷監管措施、債息回升等，正好為近月出現調整的熱炒股份，提供一個趁低吸納的機會。除了北水看好的科技股，受惠於內地消費相關政策以及中概股回流潮的股份，都是次季值得看好的投資對象。

第2季值得留意的10大港股一覽：

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除了上述10隻港股，市場上不少具備4厘息或以上的收息股，亦值得目前市況下收集，和上述具不同概念支持的股份，共同打造一個攻守俱備的港股組合。

【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股 詳情請看【下一頁】

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