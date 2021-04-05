任天堂1986年發售未開封遊戲拍賣 以66萬美元天價成交

「古董」遊戲也可價值連城。日本任天堂一隻1986年發售，尚未開封的《超級孖寶兄弟》遊戲卡帶，上周於美國海瑞得拍賣行(Heritage Auctions)拍賣，結果以66萬美元，即約514萬元成交。成功打破去年一宗11萬美元交易所創下的紀錄，成為有史以來金額最高的遊戲卡帶交易。

[內地熱話] 網紅奶茶店茶顏悦色深圳開業 吸引6萬人排隊 代購價炒至最高500元人幣 詳情請看【下一頁】

海瑞得指出，該遊戲賣家本來打算送鏳此遊戲予其他人作為聖誕禮物，然而今年才發現放進抽屜後，並且未開封保存至今。該行又指遊戲得以天價成交，除因卡帶保持良好狀態，亦因發行此遊戲的生產線運作時間短暫，市面上已難以尋找這類版本的遊戲。

【大行點睇】 一文看盡 高盛予16隻中資科網股 最新評級及目標價 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機