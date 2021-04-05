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任天堂1986年發售未開封遊戲拍賣 以66萬美元天價成交

環球政經 20:20 2021/04/05

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「古董」遊戲也可價值連城。日本任天堂一隻1986年發售，尚未開封的《超級孖寶兄弟》遊戲卡帶，上周於美國海瑞得拍賣行(Heritage Auctions)拍賣，結果以66萬美元，即約514萬元成交。成功打破去年一宗11萬美元交易所創下的紀錄，成為有史以來金額最高的遊戲卡帶交易。

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海瑞得指出，該遊戲賣家本來打算送鏳此遊戲予其他人作為聖誕禮物，然而今年才發現放進抽屜後，並且未開封保存至今。該行又指遊戲得以天價成交，除因卡帶保持良好狀態，亦因發行此遊戲的生產線運作時間短暫，市面上已難以尋找這類版本的遊戲。

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撰文 : 李尚毅

日本市場 任天堂

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