【租賃成交】為住近些少照顧家人　成功講價　95折租得靚盤

不少人置業後住處未必和家人相近，若想與家人拉近距離，或可考慮租樓，最近就有租客為方便照顧家人承租。利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事李啟昌表示，該行新近促成長沙灣昇悅居3座中層E室的租賃成交，租金議幅達5.7%。

上述單位實用面積約459方呎，屬兩房間隔，外望園景。單位放租約一個月，業主原叫租17,500元。李啟昌指，租客家人在附近居住，為方便探望照顧而租住上址，成功與業主議價，最終獲減1,000元，以約95折價16,500元承租，實用面積呎租36元。業主於2005年7月以約255萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約7.8厘。

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昇悅居位於長沙灣荔枝角道，鄰近港鐵荔枝角站，設有購物商場及住客會所等設施。其於2003年落成，與鄰近泓景臺、宇晴軒和碧海藍天合稱「西九四小龍」。消息指，昇悅居現時有約20個單位放租，月租叫價由17,500元起。

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