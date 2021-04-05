  • 23°C
香港時間 : 2021405日 (一) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米 1810】小米早對芯片產業虎視眈眈 兩年間入股34家芯片公司

股樓投資 18:28 2021/04/05

分享：

近期小米動作多多，除了宣布進軍汽車行業之外，更宣布推出自家研發芯片，近日有報導指，小米早已布局芯片產業，並積極加大對芯片領域的投資。根據《日經》分析企業數據顯示， 從2019年到今年3月的兩年間，小米購買或大幅增持了至少34家中國芯片相關公司的股份；與此同時，小米也增持了將近25家半導體以外硬體技術公司的股份，包括芯片開發商及芯片設備製造商、初創企業以及先進顯示器、相機鏡頭及自動化和精密設備的製造商。

【大行點睇】 一文看盡 騰訊美團小米 績後大行最新評級及目標價 【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

消息指，上述投資主要是透過旗下的 湖北小米長江產業基金進行。該基金成立於2017年，註冊資本為120億元人民幣，主要股東除了小米科技外，還包括家電製造商格力的子公司和湖北省政府支持的投資部門。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧

小米集團－W（01810） 汽車 行業 小米 晶片

上一篇文章

【陽光旅途@iM網欄】耶穌受難與復活 耶路撒冷神蹟地

下一篇文章

慳錢仲可以開班授徒 英慳錢狂人如何5年繳完22萬英鎊房貸？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！
十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手