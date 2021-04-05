【小米 1810】小米早對芯片產業虎視眈眈 兩年間入股34家芯片公司

近期小米動作多多，除了宣布進軍汽車行業之外，更宣布推出自家研發芯片，近日有報導指，小米早已布局芯片產業，並積極加大對芯片領域的投資。根據《日經》分析企業數據顯示， 從2019年到今年3月的兩年間，小米購買或大幅增持了至少34家中國芯片相關公司的股份；與此同時，小米也增持了將近25家半導體以外硬體技術公司的股份，包括芯片開發商及芯片設備製造商、初創企業以及先進顯示器、相機鏡頭及自動化和精密設備的製造商。

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消息指，上述投資主要是透過旗下的 湖北小米長江產業基金進行。該基金成立於2017年，註冊資本為120億元人民幣，主要股東除了小米科技外，還包括家電製造商格力的子公司和湖北省政府支持的投資部門。

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記者﹕郭秀慧