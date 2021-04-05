【買樓理財】又一居三房套1,588萬易手 持貨九年升八成　業主勁賺逾「7球」

「低買高賣」向來是投資的不二法門，應用得當隨時大賺一筆。美聯物業又一村分行助理聯席董事蕭偉祥指，近日該行促成又一居5座高層A室3房單位成交，成交價約1,588萬元，原業主持貨九年帳面勁賺逾「7球」。

上述成交單位實用面積737平方呎，3房1套間隔，成交價約1,588萬元，實用呎價約21,547元。據悉，原業主於2012年2月斥資880萬元購入上址，當時又一居平均實用呎價仍處約12,595元水平，持貨九年升值逾八成，帳面大幅獲利708萬。

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資料顯示，又一居位於九龍深水埗區又一村，發展商為會德豐，共有32座，提供1,816個單位。屋苑於1992年入伙，樓齡約29年，鄰近九龍塘港鐵站及的士、小巴與巴士站，交通便利，另自設停車場、會所等設施，生活配套齊全。

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