私隱專員公署發出指引 籲市民保障個人資料私隱

個人資料私隱專員公署在今日（4月5 日）發出《保障個人資料私隱 — 使用社交媒體及即時通訊軟件的指引》，以保障個人資料私隱，減低使用社交媒體時所遇到的風險。

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香港個人資料私隱專員鍾麗玲表示，使用社交媒體及即時通訊軟件，已成為香港人日常生活的一部份。然而，使用社交媒體及即時通訊軟件為用戶的個人資料私隱帶來的風險實在不容忽視。

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指引指出使用社交媒體平台及即時通訊軟件服務時，都並非「免費」。皆因用戶在註冊帳戶時或在平台進行活動時一般都會被收集和分享，即被「貨幣化」。與此同時，更強調社交媒體用戶很容易不知不覺地披露了超出用戶預期的個人資料。而大部份在網上分享的資料，都會留下永久的數碼足跡。而這些在網上分享的資料，可被第三者濫用，甚至引致身份被盜用、網絡欺凌或「起底」行為。

該指引對社交媒體用戶作出以下建議︰

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責任編輯：羅浩濂