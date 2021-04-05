日本央行研究發行數碼貨幣 以防範加密貨幣威脅

日本央行正就發行數碼貨幣的可行性進行研究，首階段試驗為期一年，至明年3月完結。

首階段中，將會就數碼貨幣的發行、分銷及贖回等進行測試；第二階段則會更深入的測試數碼貨幣的其他功能，包括每個實體可持有的CBDC數量設置限制，及如持有量上限等。如有需要，將會展開試點計劃，讓支付服務供應商及終端用戶參與。

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日本央行執行董事內田真一曾表示，央行無意發行數碼貨幣，目前此立場不變，但現階段有需要就此啟動試驗。

近年多國央行都績極研究數碼貨幣，以使金融系統現代化，同時亦能防範加密貨幣帶來的威脅。

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