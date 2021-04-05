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【券商點睇】白酒A股調整後可吸　中信重點推薦呢兩隻白酒股

股樓投資 17:08 2021/04/05

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踏入4月，A股接連出現反彈走勢，當中白酒板塊貢獻不少升幅。一直作為A股「定海神針」貴州茅台（滬：600519） 日前公布去年業績，實現營業總收入979.9億元（人民幣，下同），同比升10.3%，全年歸屬於上市公司股東的淨利潤467億元，同比增長13.3%，刺激股份連升兩個交易日，累升7.6%。白酒板塊2月中受到市場信心及流動性收緊預期等因素影響，跟隨市場大幅回調，然而行業相繼發出亮眼業績，似乎白酒股又能回到農曆新年前的火熱行情。

中信證券日前發表報告指， 白酒板塊基本面強，並不斷釋放積極信號，相信調整後板塊勢能繼續向上。該行認為，隨著今年經濟回暖，白酒消費能迎來較強復甦，未來龍頭公司的核心資產價值將進一步凸顯，而短期市場波動帶來布局機會，建議長期戰略性配置白酒龍頭。

【4月策略】冠軍分析師張憶東 價值重估的風險進入尾聲 十隻精選個股應市【見下頁

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中信重點推薦兩大龍頭股， 茅台及五糧液 （深：000858）。該行指，茅台今年其他非標產品亦會從量或價角度助力報表彈性；且普飛批價穩定後，提價基礎逐步加固 ，因此，堅定看好其核心資產價值，維持茅台未來1年目標價3,000元。 至於五糧液，該行認為新年後公司堅定控量提價，且積極推出包括經典五糧液、小五糧等戰略單品，同時助力團購業務拓展，進一步構建多元化渠道結構，預期「十四五」改革紅利不斷釋放，因此維持五糧液一年目標價320元。

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記者﹕郭秀慧

 

經濟 A股 行業 板塊 目標價 貴州茅台（滬：600519）

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