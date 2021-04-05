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【美股分析】標指首次超越4000點 分析師援引百年數據 加稅仍未反映於股市

股樓投資 17:06 2021/04/05

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美國總統拜登（）上周三宣布2.25萬億美元的基建計劃後，又指會企業稅率由21%增至28%，但市場似乎只看到基建計劃對個別行業的好處，刺激標指上揚，更首次突破4000點大關。不過，BTIG首席股票及衍生工具分析師Julian Emanuel卻指，參考過往百年的13項實例，認為現美股水平仍未反映加稅的影響。

【美股焦點】盤點標指首季十大升幅榜 三大行業包攬八席

他指，美國最近一次上調聯邦稅稅率1993年，當時美股基準指數於過去數年上升2.41%，然後於接著一年下跌0.9%，表現遜於長遠平均7.7%的升幅。事實上，拜登政府宣布上升企業稅及資本利得稅的目的是為了支持2.25萬億的基建計劃，但早前提出的富人稅則則仍未出台。Julian表示，傳統智慧指股市表現與加稅無關，但數據顯示該說法是錯誤，但他指在經濟及盈利增長下，加上央行及政府的刺激措施，標普500指數在今輪經濟周期完結前，最高或會升至5,047點。

另外，高盛首席股票策略師David Kostin預計加稅將會令標指明年盈利減少3%；摩根大通分析師Shawn Quigg上周亦發報告指，美股受惠2017年的《減稅法案》的升幅將會部份蒸發，惟據高盛一個比較高稅率企業及低稅率企業的比例可見，在2017年通過《減稅法案》後，高稅率公司升幅明顯優於低稅率公司，仍在拜登宣布加稅後，高稅率公司的走勢卻未見異動。

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撰文 : 林展鋒

基建 經濟 美股 股票 拜登 標準普爾500指數 行業 美元 指數 減稅

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