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【新冠疫情】繼全國封城 法國批准藥房售賣自我檢測新冠病毒工具包

環球政經 17:02 2021/04/05

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法國於當地時間上周六（3日）宣布正式全國封城4周後，衞生部長維朗上周五（2日）批准，由4月12日起於國內藥房出售針對新冠病毒的檢測工具包。據悉，相關產品均可在藥房出售，同場由專業人員解釋其用法。

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當局在3月16日的會議上強調，所有自我檢測顯示受感染的人，必須隨即接受正式的逆轉錄聚合酶鏈式反應（RT-PCR）檢測確認結果，並查核是否涉及新變種病毒。

到現時為止，法國全國確診人數累計至482萬，單日新增逾6.6萬人，死亡人數超過9.6萬人。

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責任編輯：潘曉豐

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