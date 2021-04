慳錢仲可以開班授徒 英慳錢狂人如何5年繳完22萬英鎊房貸？

薪水追不上通漲這一問題已是老生常談,如果暫時無法開源,那就該想想日常生活如何可節流。英國28歲品牌經理Chloe Carmichael被稱為「慳錢狂人」,短短5年內還清了22萬英鎊(約236.7萬港元)房貸,更經常在Instagram分享省錢秘訣,教導逾萬名粉絲如何達到財務自由。

Chloe於17歲時就離家獨自生活,當時兼職3份工作,只為了儲錢以自置物業。2015年她大學畢業,即使年薪只有3萬鎊(約32萬港元),但她每個月至少仍可儲起300鎊。

翌年Chloe就與丈夫James以10.5萬英鎊(約113萬港元)首期,買下一套價值22萬英鎊(約237萬港元)的四房房子,但她說當年仍可一年到阿魯巴、迪拜和冰島三個地方旅遊。Chloe稱「當時我們有2萬英鎊(約22萬港元)儲蓄,並從父親那裡繼承了8.5萬英鎊(約92萬港元)的遺產,因此我們能夠支付10.5萬英鎊(約113萬港元)的押金。 現在我們的抵押貸款只剩下10.4萬(約112萬港元)英鎊。」最終,他們在5年內以每年1.8萬英鎊(約193,732港元)的薪水付完按揭。

2018年Chloe結婚時,就其夢想中的婚禮節省了1.5萬英鎊(約16萬港元),以致夫婦兩人可擴大預算,到馬爾代夫渡蜜月。Chloe在整個婚禮上,唯一沒有以折扣購買的是1499英鎊(約16,123港元)的婚紗。

Chloe現在透過Chloe’s Deal Club網站,分享省錢秘訣與折扣,幫助上萬人在美容、旅遊、家居及餐飲方面省錢。她於2019年成立了俱樂部,以提供更多慳錢大法。疫情封城其間,Chloe更幫助會員們省下逾25萬英鎊(約2,688,522港元),因為「幫助別人在他們喜歡的東西上省錢,是世界上最有成就感與令人滿足的工作。」(It’s the most rewarding and fulfilling job in the world helping others save money on their favourite things.)

