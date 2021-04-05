慳錢仲可以開班授徒 英慳錢狂人如何5年繳完22萬英鎊房貸？

薪水追不上通漲這一問題已是老生常談，如果暫時無法開源，那就該想想日常生活如何可節流。英國28歲品牌經理Chloe Carmichael被稱為「慳錢狂人」，短短5年內還清了22萬英鎊（約236.7萬港元）房貸，更經常在Instagram分享省錢秘訣，教導逾萬名粉絲如何達到財務自由。

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Chloe於17歲時就離家獨自生活，當時兼職3份工作，只為了儲錢以自置物業。2015年她大學畢業，即使年薪只有3萬鎊（約32萬港元），但她每個月至少仍可儲起300鎊。

翌年Chloe就與丈夫James以10.5萬英鎊（約113萬港元）首期，買下一套價值22萬英鎊（約237萬港元）的四房房子，但她說當年仍可一年到阿魯巴、迪拜和冰島三個地方旅遊。Chloe稱「當時我們有2萬英鎊（約22萬港元）儲蓄，並從父親那裡繼承了8.5萬英鎊（約92萬港元）的遺產，因此我們能夠支付10.5萬英鎊（約113萬港元）的押金。 現在我們的抵押貸款只剩下10.4萬（約112萬港元）英鎊。」最終，他們在5年內以每年1.8萬英鎊（約193,732港元）的薪水付完按揭。

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2018年Chloe結婚時，就其夢想中的婚禮節省了1.5萬英鎊（約16萬港元），以致夫婦兩人可擴大預算，到馬爾代夫渡蜜月。Chloe在整個婚禮上，唯一沒有以折扣購買的是1499英鎊（約16,123港元）的婚紗。

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Chloe現在透過Chloe’s Deal Club網站，分享省錢秘訣與折扣，幫助上萬人在美容、旅遊、家居及餐飲方面省錢。她於2019年成立了俱樂部，以提供更多慳錢大法。疫情封城其間，Chloe更幫助會員們省下逾25萬英鎊（約2,688,522港元），因為「幫助別人在他們喜歡的東西上省錢，是世界上最有成就感與令人滿足的工作。」（It’s the most rewarding and fulfilling job in the world helping others save money on their favourite things.）

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責任編輯：陳楚琨