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【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成

股樓投資 16:37 2021/04/05

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德銀發表研究報告，維持美光科技(美：MU)「買入」評級，目標價110美元，預期未來12個月內有19%上漲空間，同時將其全年每股收益預期從6.13美元上調至7.5美元。

全球芯片短缺，該行料美光科技將繼續受益於市場強勁的需求。該行指美光科技為存儲芯片龍頭，在最新的季度報表中披露產量，預計美光科技在2021年間將繼續領先同業。

【晶片市場】晶片短缺問題持續幾耐？ 全球第三大晶圓代工廠預計起碼到2022年     詳情請看[下一頁]

財報顯示，第二季度，公司的收入為62.4億美元，按年增長30%。由於平均銷售價格比上一季度略有增長，DRAM收入按月增長10%，而NAND銷售額則按年增長5%。美光預計第三季度營收在69億美元至73億美元之間，高於市場預期67.5億美元的預期。該公司的每股收益預期在1.55美元至1.69美元之間，遠高於市場普遍預期的1.33美元。

德銀表示，截止目前情況來看，美光科技各方面的表現都高於預期。公司的DRAM和NAND 2021年前景有所改善，在包括雲、企業、移動和PC在內的多個關鍵終端市場的推動下，需求強勁。公布第二季業績後，該行對公司2021財年面臨的商業環境有了更加堅定的信念，並認為該股應繼續受益於強勁的DRAM和NAND市場，其股價應繼續保持其歷史PB溢價。

【美股分析】標普500指數2030年前見8000點？    詳情請看[下一頁]

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撰文 : 周兆邦

美光科技（Micron Technology，美：MU） 美股

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