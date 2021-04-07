【寸心是福田@iM網欄】「血流」的重要性 一招解決所有煩惱 （上）

有次逛書展，低頭即被一本書的名字吸引，書名是《血流能解決所有煩惱》，當時就想，「血流」是指「血液的流動」嗎？血流順暢，可以解決身體健康的問題，自無疑問，但能解決「所有煩惱」，會否略嫌誇張？

原來，書中所指的「所有煩惱」，是指身體上與心靈上的煩惱，原來血流改善了，也會令人的心理狀態變得正面。如果我們身、心狀態不再構成煩惱，人生的許多其他事，也不會帶來太大煩擾了。

那麼「血流」又是什麼？血流不佳又如何為身、心帶來種種煩惱呢？

「血流」是指體內血液的流動要順暢。血液在一分鐘內循環全身，負責把氧氣、營養及熱量輸送給全身的六十兆個細胞，同時也回收體內廢物。可以想像，血流不佳為身體帶來的惡患，而血流不佳的原因，並非單純是一般以為旳的血液太濃稠所導致，而是由於「氣虛」z、「血虛」及「氣滯血瘀」三個原因。

作者崛江昭佳，是日本的藥劑師，曾在中國學習中醫，因此在書中，也援引了中醫常用的氣虛、血虛等概念。他以曾經十年診症五萬多次的經驗寫成此書，並且採用了我們一般人所理解的健康知識，去解釋何謂「氣虛」、「血虛」等，令一般讀者較易明白。

血液是由我們的身體製造的，「氣虛」就是指身體缺乏原料去製造血液，而「血虛」則是指血液的份量不足夠，及品質不佳，換句話說，即血液的「質」與「量」都不理想，血液內缺乏應有的營養成份、荷爾蒙等；至於「氣滯血瘀」，就是指血液無法在體內暢通流動。

那麼身體為何缺乏製造血液的原材料呢？

造血的原材料，其實就是來自我們每天吃下去的食物，但如果腸胃消化能力弱，吃下去的食物無法好好消化吸收，又或者吃進肚內的食物本身的質素不佳 (如太多添加劑等)，那麼自然無法製造出上佳品質的血液了。

而在造的原材料中，有兩種物質甚為重要。一是蛋白質，它會在腸胃內變成胺基酸，而有九種胺基酸是無法在人體中製造的。二是鐵質，它是許多與情緒有關的賀爾蒙的原材料，如帶來精神安定、幸福感的「血清素」，帶來動力、上進心的「多巴胺」，及與提升興趣、欲望有關的「去甲腎上腺素」。因此作者說，為什麼有的面對情緒底落、抑鬱的人士，單純勸他們改變思考方式的作用不大，因為供應腦部所需的血液品質不佳的話，人自然會衍生種種沒有原因的不安、焦慮、失去活力的感覺，這是身體狀態的問題，不是個性問題、不是心理問題、不是個人夠不夠努力的問題！

難怪，氣虛 (缺乏造血原料) 與血 (血液品質不佳) 總是相連，看中醫時，就常聽到「氣血兩虛」這個說法，缺乏優良的造血原材料，自然製造不出好品質的血液了。

至於「氣滯血瘀」，就是指「血液流動不順暢」。原來，血液份量不足夠 (即身體勉強以不足的血液量去循環全身) 及血液濃稠，都是令血流不順暢的原因。但即使血液量增加了，壓力大時分泌的壓力賀爾蒙、也會令血管收縮，令血流仍然不順，而血流不順，令身體無法把血液妥善運送至全身細胞，不但令細胞無法發揮力量，而大腦細胞亦同樣會因供血不足，無法產生足夠的幸福賀爾蒙去抗衡壓力，造成情緒上的惡性循環。

那麼，又如何改善這種種情況呢？

且聽下回分解。

作者_葉子菁簡介： 曾任職傳媒工作多年，擔任編劇、劇本審閱，記者、副採訪主任等職，並曾出版著作《飛過抑鬱的森林》、《我有驚恐症》、《覺醒人生》、《來自凡間的天使——十個蛻變的故事》。

更多寸心是福田@葉子菁的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！