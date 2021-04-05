【大行點睇】 一文看盡 高盛予16隻中資科網股 最新評級及目標價

一眾中港美上市的大型中資科技股，俱先後公布業績。高盛追蹤當中的16隻股份，並給予最新評級和目標價。當中過半獲該行建議買入，其中兩隻更獲給予確信買入的評級。

高盛予中港美科網股最新評級和目標價一覽：

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至於登陸本港股市僅一周的內地視頻平台嗶哩嗶哩(09626)，亦獲高盛覆蓋。該行指，嗶哩嗶哩是中國Ｚ世代的平台，2023年月活躍用戶數將達4億人。該行自該股回港第二上市後首次覆蓋，予其「買入」評級，目標價1219元。高盛指，嗶哩嗶哩擁有豐富及高質素的內容，令用戶擴張速度較快，主要受惠於其人工智能推薦演算法以及經良好定義的興趣圈。另外，遊戲、廣告、直播及訂閱等多引擎驅動的變現化策略將利好公司的增長及盈利能力，料2023年時，以非通用會計準則計算的息稅前溢利(EBIT)可望由負轉正。

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