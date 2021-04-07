  • 25°C
香港時間 : 2021407日 (三) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【氣炸Party@iM網欄】經典英倫小食 健康版蘇格蘭蛋Scotch Egg 

名人薈萃 10:12 2021/04/07

分享：

荃灣曾經有間小店，主要賣富異國風情的漢堡包，招牌菜是貝羅黑松露芝士漢堡和炸魚薯條。
當時在這家 MR. M小店的客人，可邊喝冰凍的手工啤酒，邊等待即叫即製熱辣辣的漢堡包、長熱狗，炸魚薯條。
但最吸引還有一道經典的英式小食——Scotch Egg 蘇格蘭蛋。

  • 曾受歡迎的MR. M Scotch Egg

香港181 Fortnum Mason 也有這小吃，做得非常精緻。
但原來這小吃就是由它們英國的Fortnum & Mason 老店280年前初創，之後蘇格蘭蛋在英國其它地區在不同的製作方式下慢慢演變。
有的在絞豬肉腸裏混入血腸，有的用李派林喼汁醃製，反正就是愈變愈受歡迎，躋身成頭號受歡迎的野餐小吃和一道必點的happy hour 小菜。

蘇格蘭蛋製作簡單，傳統做法是雞蛋裹在絞豬腸肉在裡面，再沾上炸粉，炸好後在脆皮上切開兩份食用。

油炸和豬腸絞肉都被被列入不健康之選，朋友介紹用氣炸鍋代替傳統油炸，用時下開始受歡迎的Omni Pork 新豬肉替代混有肥肉的豬腸絞肉，整個小食馬上多了個健康feel。

這小吃的中心，是蛋。
而又以半熟蛋或具流心效果的溏心蛋最受歡迎。
網上看到不少討論，煮蛋可以用氣炸鍋：室溫蛋AF 170/180度 25 分鐘，說蛋不會爆裂。也有很多氣炸和焗爐用家持不同意見，堅守雞蛋必須用傳統的方式烹煮：9.5 分鐘是糖心蛋的黃金炮製時間。
方式不一，但最後的步驟卻是必然：冷水泡煮好的雞蛋，剝殼才容易，雞蛋也才會皮光肉滑有水靈感。 

  • 參考Scruff & Stef 的蘇格蘭炸蛋的做法

但做蘇格蘭蛋剝不出那水靈感也沒關係，一切瑕疵會被外圍的絞肉掩蓋，再滾滿麵包糠 ，炸好後才理它水靈不水靈。
考量了時下流行的趨勢，覺得把蛋裹在以全植物性材料製成的OmniPork新豬肉，配以氣炸做法，比真正豬肉和放油鍋裡炸更能滿足現今大家部分人的健康飲食要求。
把做妥的蘇格蘭蛋墊在沙拉菜上，拌上調味料，當然就是加點Tabasco 或Frank’s RedHot水牛城辣醬！

參考不同蘇格蘭蛋的做法，整理以下步驟和需要注意的地方：

  • 1. 冷水放室溫雞蛋，再用中火水煮雞蛋8-9分鐘，煮好之後雞蛋放在冰水中，之後剝殼備用。
  • 2. OmniPork新豬肉（絞肉）以一貫調味拌勻 ，也可以加入歐芹、雜香草、豆蔻、黑椒等，攪拌好。
  • 3. 用手壓平絞肉，包著抹乾的烚蛋。注意蛋的表面不要有水分，搓成球。
  • 4. 把豬肉球沾上粟粉 、蛋清，再滾上足夠的麵包糠 ，注意以上過程不能有沾水份。
  • 5. 噴點油，AF 180度25分鐘或目測表面已變金黄包，有微燶，完工！

參考Scruff & Stef 的蘇格蘭炸蛋的做法

作者_樂山樂水（梁蕙瑛）簡介：

一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

更多氣炸Party@樂山樂水（梁蕙瑛）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

小菜 熱狗 漢堡 小吃 小店 蘇格蘭 漢堡 荃灣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？