【氣炸Party@iM網欄】經典英倫小食 健康版蘇格蘭蛋Scotch Egg 

荃灣曾經有間小店，主要賣富異國風情的漢堡包，招牌菜是貝羅黑松露芝士漢堡和炸魚薯條。

當時在這家 MR. M小店的客人，可邊喝冰凍的手工啤酒，邊等待即叫即製熱辣辣的漢堡包、長熱狗，炸魚薯條。

但最吸引還有一道經典的英式小食——Scotch Egg 蘇格蘭蛋。

曾受歡迎的MR. M Scotch Egg

香港181 Fortnum Mason 也有這小吃，做得非常精緻。

但原來這小吃就是由它們英國的Fortnum & Mason 老店280年前初創，之後蘇格蘭蛋在英國其它地區在不同的製作方式下慢慢演變。

有的在絞豬肉腸裏混入血腸，有的用李派林喼汁醃製，反正就是愈變愈受歡迎，躋身成頭號受歡迎的野餐小吃和一道必點的happy hour 小菜。

蘇格蘭蛋製作簡單，傳統做法是雞蛋裹在絞豬腸肉在裡面，再沾上炸粉，炸好後在脆皮上切開兩份食用。

油炸和豬腸絞肉都被被列入不健康之選，朋友介紹用氣炸鍋代替傳統油炸，用時下開始受歡迎的Omni Pork 新豬肉替代混有肥肉的豬腸絞肉，整個小食馬上多了個健康feel。

這小吃的中心，是蛋。

而又以半熟蛋或具流心效果的溏心蛋最受歡迎。

網上看到不少討論，煮蛋可以用氣炸鍋：室溫蛋AF 170/180度 25 分鐘，說蛋不會爆裂。也有很多氣炸和焗爐用家持不同意見，堅守雞蛋必須用傳統的方式烹煮：9.5 分鐘是糖心蛋的黃金炮製時間。

方式不一，但最後的步驟卻是必然：冷水泡煮好的雞蛋，剝殼才容易，雞蛋也才會皮光肉滑有水靈感。

參考Scruff & Stef 的蘇格蘭炸蛋的做法

但做蘇格蘭蛋剝不出那水靈感也沒關係，一切瑕疵會被外圍的絞肉掩蓋，再滾滿麵包糠 ，炸好後才理它水靈不水靈。

考量了時下流行的趨勢，覺得把蛋裹在以全植物性材料製成的OmniPork新豬肉，配以氣炸做法，比真正豬肉和放油鍋裡炸更能滿足現今大家部分人的健康飲食要求。

把做妥的蘇格蘭蛋墊在沙拉菜上，拌上調味料，當然就是加點Tabasco 或Frank’s RedHot水牛城辣醬！

參考不同蘇格蘭蛋的做法，整理以下步驟和需要注意的地方：

1. 冷水放室溫雞蛋，再用中火水煮雞蛋8-9分鐘，煮好之後雞蛋放在冰水中，之後剝殼備用。

2. OmniPork新豬肉（絞肉）以一貫調味拌勻 ，也可以加入歐芹、雜香草、豆蔻、黑椒等，攪拌好。

3. 用手壓平絞肉，包著抹乾的烚蛋。注意蛋的表面不要有水分，搓成球。

4. 把豬肉球沾上粟粉 、蛋清，再滾上足夠的麵包糠 ，注意以上過程不能有沾水份。

5. 噴點油，AF 180度25分鐘或目測表面已變金黄包，有微燶，完工！

▲ 參考Scruff & Stef 的蘇格蘭炸蛋的做法

作者_樂山樂水（梁蕙瑛）簡介： 一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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