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兩個熱帶氣旋侵襲印尼 未來24小時風勢繼續增強

環球政經 16:22 2021/04/05

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印尼東南部以及鄰近的東帝汶周日凌晨被兩個熱帶氣旋引發的洪水和山泥傾瀉已經造成至少76人死亡，1500多人需要疏散，數千人流離失所。

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東帝汶在周六晚被狂風暴雨侵襲，當地電力供應被截斷，總統府亦遭受水浸。

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據印度尼西亞國家抗災署（BNPB）稱，印尼有幾座橋倒塌，樹木倒下並阻塞了道路，至少有一艘船在洪災中沉沒，使搜救工作變得複雜。

 

印尼氣象局表示，熱帶氣旋正遠離印尼，惟在接下來的24小時內，暴風強度可能會增強。

 

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責任編輯：梁翠麗

印尼 暴雨

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