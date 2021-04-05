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【晶片市場】晶片短缺問題持續幾耐？ 全球第三大晶圓代工廠預計起碼到2022年

股樓投資 16:20 2021/04/05

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全球第三大及美國最大晶片代工廠 GlobalFoundries的CEO Tom Caulfield接受外媒訪問時表示，今年公司計畫投資14億美元建設工廠，明年投資金額或將倍增。

Tom Caulfield又指，公司現在生產綫使用率已經超過100%，需要以最快速度增加產能。近期半導體晶片在全球都出現短缺問題，令汽車及手機的製造出現延誤。他預期全球供應緊張的情況最快要到2022年才有所改善。

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代工廠為晶片設計公司製造晶片，重要性不言而喻。多間晶片代工廠都投資數以十億計美元去增加生產綫及升級設備，解決市場供求失衡的問題。

根據Trendforce的數據，GlobalFoundries在2020年第三季在全球晶圓代工市場市佔率達到7%，僅次於台積電及三星，但後兩者市佔率分別達到53.9%及17.4%。GlobalFoundries是美國最大專注於晶圓代工的廠商，在美國、德國及新加坡均有工廠，客戶包括AMD及高通。現時GlobalFoundries為阿布扎比政府的私人公司，公司管理層早前指考慮於2022年上半年或更早時間上市。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 設計 美元 德國 新加坡 阿布扎比 美國 Samsung AMD 晶片

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